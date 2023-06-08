Osmaniye'de yolun çökmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yolun çökmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yolun çökmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Recep Omak yönetimindeki 80 DS 696 plakalı beton mikseri, Çamiçi Mahallesi'nde hareket halindeyken sağ arka lastiklerinin bulunduğu bölgede yol çöktü.
Yolun çökmesi sonucu beton mikseri devrildi. Kazada yaralanan Omak, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel