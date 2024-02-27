Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı
Osmaniye'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bavulun sahibi tutuklandı.
Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunmasına ilişkin bir yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda belirlenen yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik detektör köpeğiyle arama yaptı.
Aramada, otobüsün bagajında bulunan bir bavulda 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bavulun sahibi Süleyman T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????