Osmaniye'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir bavulda 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bavulun sahibi tutuklandı.
Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen yolcu otobüsü, Osmaniye Otobüs Terminali çıkışında durduruldu.
Ekipler, narkotik detektör köpeğiyle aradıkları otobüsün bagajındaki bir bavulda, 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bavulun sahibi Muhammed Ali E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????