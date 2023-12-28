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Osmaniye'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsündeki peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan F.İ'ye ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bidonun sahibi F.İ. ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Bahçe Güvenlik Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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