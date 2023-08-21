Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Şanlıurfa'dan Adana'ya uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Narkotik polis, şüpheli M.D. ve D.A.'nın içinde bulunduğu yolcu otobüsünü bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile otobüsün bagajında yapılan aramada, şahısların valizlerinden streç filme sarılı vaziyette 9 kilo 650 gram uyuşturucu 'skunk' maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. ve D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.