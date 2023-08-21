Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibe alınan M.D, ve D.A'nın bindiği yolcu otobüsünü uygulama noktasında durduran ekipler, şüphelilerin bavulunda 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel