Osmaniye'de yolcu otobüsünde 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir çantada 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de yolcu otobüsünde, 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çantanın sahibi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir çantada 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi M.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.