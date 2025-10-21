Haberler

Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Yandı

Osmaniye'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı otobüste saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçen, Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanarak alevleri söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

