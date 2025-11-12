Osmaniye'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen 27 ATL 878 plakalı yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı tır, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'ndaki Taşoluk Tüneli'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel