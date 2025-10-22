Haberler

Osmaniye'de Yolcu Minibüsü Devrildi, 13 Yaralı

Osmaniye'de Yolcu Minibüsü Devrildi, 13 Yaralı
Güncelleme:
Osmaniye'de bir yolcu minibüsünün refüje devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Olay, D-400 kara yolunun Kanlıgeçit mevkisinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'de yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-400 kara yolu Bahçe yönü Kanlıgeçit mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 02 KV 242 plakalı minibüs, Osmaniye yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta kadın ve çocukların da yer aldığı 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
