Osmaniye'de Yılın İlk Kiraz Hasadı Yapıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yılın ilk kiraz hasadı Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz, ilçeye bağlı Yukarıkardere köyünde, Tevfik Altun'a ait 10 dekarda ekili kiraz bahçesi hakkında bilgi aldı.

Bahçe ilçesinde kaliteli sebze, meyve üretimi yapıldığını ifade eden Yılmaz, Yukarıkardere köyünün de kirazda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç de ilçede 3 bin 142 dekarda kiraz üretimi yapıldığını aktardı.

Vali Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra kiraz hasadı yaptı.