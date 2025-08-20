Osmaniye'de Yıkım Sırasında Bina Çöktü, Operatör Son Anda Kurtuldu

6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı 11 katlı Berker Apartmanı'nın yıkım işlemleri sırasında bina çöktü. İş makinesi operatörü son anda kaçmayı başardı.

OSMANİYE'de, 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki Hasan Çenet Caddesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı'nın mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı. Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirildi. Geçen gün bir bölümü yıkım sırasında çöken binanın geri kalan kısmı da çöktü. Toz bulutları arasında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Berker Apartmanı'nın tamamen yıkılmasıyla, Osmaniye'de depremler sonrası ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da ortadan kaldırılmış oldu.

