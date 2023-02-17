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Osmaniye'de yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

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Osmaniye'de yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 1 zanlı daha tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 1 zanlı daha tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte depremlerde yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 2 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Osmaniye Güncel Haberler

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