Osmaniye'de yeşil reçeteli uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de polis tarafından durdurulan 2 kişinin üzerinden yeşil reçete ile satılan 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinden, yeşil reçete ile satılan 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raufbey Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurup kimlik kontrolü yaptı. Z.G. ve M.K.'nin yapılan üst aramalarında, yeşil reçete ile satılan 350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE