Osmaniye'de Deprem Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

OSMANİYE'de, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem konutları ve iş yerlerinin inşaatları hızla devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Esenevler Rezerv Yapı Alanı'nda incelemelerde bulundu. Örnek daireyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Burada 79 dükkan ve 45 konutun inşaatı devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Konutlarımız sağlam, depreme dayanıklı, ömürlük yapılar. Hemşerilerimizin konfor ve huzur içinde yaşayabileceği şekilde inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu projeyi Emlak Konut aracılığıyla yürütüyor. Osmaniye merkezde toplam yedi rezerv alanda çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Kıymetli hemşerilerimizin bir an önce konutlarına kavuşması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

KONFORLU VE MODERN YAPILAR İNŞAA EDİLİYOR

Vali Yılmaz, daha sonra Esenevler Mahallesi'ndeki rezerv alanlarda yapımı süren deprem konutlarını da yerinde inceledi. Burada da basın mensuplarına bilgi veren Yılmaz, "İstasyon Caddemizde dükkanlarımız, konutlarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Şu anda 6 bloğun yapıldığı yerdeyiz. İstasyon caddemizde 57 blok, 756 konut, 153 de dükkanımız olacak. İnşallah bu yılın sonunda teslime başlayacağız. 2026 yılının Mart ayında da tamamen tamamlamayı hedefliyoruz. İstasyon Caddemiz, depremden en çok etkilenen caddemizdi. Bu caddemizin çevresi ve bu caddede yıkılan binalarımızı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ vasıtasıyla hızlı bir şekilde inşa ediyor. Konutlarımız, dükkanlarımız son derece lüks, son derece sağlam, konforlu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

DEPREM ANITI PROJESİ

Depremin izlerini silmek adına çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Konutlarımız ve dükkanlarımız tamamlandığında, Osmaniye'de depremin izleri büyük ölçüde silinmiş olacak. Ayrıca, depremde kaybettiğimiz 1010 vatandaşımızın isminin yer alacağı Deprem Anıtı'nın projesi de hazırlandı. Anıt tamamlandığında, şehitlerimizin isimleri sonsuza kadar burada yaşatılacak" dedi.