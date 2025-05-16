Osmaniye'de Yeni Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı

OSMANİYE'DE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'daki törenin ardından Osmaniye'ye geçti. Bakan Tunç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni adalet sarayının temel atma törenine katıldı. Düziçi'nde inşa edilecek yeni adalet sarayının teknik altyapısı güçlü, depreme dayanıklı ve modern bir yapı olacağını ifade eden Tunç, 5 bin 980 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağını söyledi. 18 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 5 duruşma salonu, icra müdürlüğü ve ilçe seçim müdürlüğü yer alacak binanın temel atma töreninde konuşan Bakan Tunç, "Deprem bölgesindeki tüm illerimizi inşa, imar ve ihya etmek için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Düziçi Adalet Binamızın şimdiden adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ (Osmaniye),