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Osmaniye'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Osmaniye'de başladı. Kurs kayıtları devam ediyor ve 200 öğrencinin kaydı gerçekleştirildi. Kurs süresince öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgilerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetler de yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Osmaniye'de başladı.

Selahaddin Eyyubi Camisi imamı Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Kursta öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgilerin de verildiğini belirten Yılmaz, "Kayıtlarımız devam ediyor, bugün itibarıyla 200 kadar öğrencimizin kaydı gerçekleştirildi. Bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, kursta eğitimlerin yanı sıra öğrencilerle çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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