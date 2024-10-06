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Osmaniye'de Yayla Evi Yangında Kül Oldu

Osmaniye'de Yayla Evi Yangında Kül Oldu
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda çıkan yangında bir yayla evi tamamen yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer evler ve ormanın zarar görmesini önledi.

OSMANİYE'de yayla evi, çıkan yangında küle döndü.

Gündüz saatlerinde merkeze bağlı Zorkun Yaylası'nda bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ormana yakın konumda bulunan yayla evinde yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye İtfaiye

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