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Osmaniye'de yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyruklu yakalandı

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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyrukluyu taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyrukluyu taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü Veysel Y'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Tarsus Göçmen Suriye Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Güncel Haberler

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