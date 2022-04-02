Osmaniye'de yaralı halde bulunan turna, tedavi altına alındı - Haberler

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Osmaniye'de yaralı halde bulunan turna, tedavi altına alındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de yaralı halde bulunan turna, tedavi altına alındı

Osmaniye'de kanadından yaralı halde bulunan turna tedavi ediliyor.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kanadından yaralı halde bulunan turna tedavi ediliyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyünde vatandaşlarca yaralı halde bulunan turna, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı turna, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Güncel, Haberler

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