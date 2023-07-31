Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında 16 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 114 şahsı yakaladı. Şüphelilerden birçok silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.