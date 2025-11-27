Haberler

Osmaniye'de Yankesicilikle Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de yapılan operasyonda, pazarda alışveriş yapan iki kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 5 zanlı tutuklandı. Zanlıların çaldıkları telefonlar minibüsün gizli bölmelerinde bulundu.

Osmaniye'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Satır Caddesi'ndeki pazarda alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsle pazar yerine gelen 5 zanlının telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların çaldığı telefonlar, minibüsün gizli bölmelerinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, zanlıların minibüsle pazar yerine gelmeleri ve alışveriş yapan kişilerden cep telefonu çalmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
