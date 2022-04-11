Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, üst aramasında 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, üst aramasında 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyü yakınlarında uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu olay yerinde yakalanan S.B'nin üst aramasını yapan ekipler, 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, sentetik uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title