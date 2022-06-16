Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' dolarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken 1 şahsın da yakalama çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title