Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı
Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 80 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karakütük köyünde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Tarla ve bahçede yapılan aramada, 1 kilo 80 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
