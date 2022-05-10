Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 11 adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 27 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 18 gram kenevir ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Uyuşturucu, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title