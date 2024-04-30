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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda eroin, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 22-28 Nisan'da, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 20,38 gram eroin, 217 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Osmaniye Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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