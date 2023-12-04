Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 70 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 918 gram esrar, 67,44 gram eroin, 81 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27 Kasım-3 Aralık'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 70 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu, 918 gram esrar, 67,44 gram eroin, 81 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.