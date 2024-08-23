Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesinde, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda ise farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şubesi ile Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 3 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Bazı evlere polis, koçbaşı kullanarak girdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 70.05 gram bonzai, 26,57 gram metamfetamin ve 4 sentetik hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ömer Ş., Lutfi K. Muhammed N. ve Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.