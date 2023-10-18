Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

OSMANİYE'de uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Çeşitli miktarda uyuşturucu, silah ve bir miktar mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ve 'Narogüç' adı verilen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda M.T.A., M.D., İ.Ö., ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 141,05 gram eroin, 1561,97 gram hint kenevir tohumu, 208 adet uyuşturucu hap, otomatik av tüfeği, 9 adet kartuş, 2 adet tüfeğe ait şarjör, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 685 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.