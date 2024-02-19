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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

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Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile terazi ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 12-19 Şubat'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde bir miktar esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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