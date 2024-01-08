Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 1-7 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.