Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 1-7 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title