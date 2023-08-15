Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.