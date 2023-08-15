Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 8 -14 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde 265,98 sentetik uyuşturucu, 49,2 gram esrar, 79 uyuşturucu hap, 60,05 gram metamfetamin, 4,38 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 11 bin 400 lira, 3 tabanca ele geçirildi.
Polis, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel