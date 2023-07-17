Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, Hint keneviri, sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 103,88 gram metamfetamin, 52 kök Hint keneviri, 110,31 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.