Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 kilo 558 gram esrar ve 501,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Temmuz'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 558 gram esrar ve 501,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel