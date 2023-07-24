Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 kilo 558 gram esrar ve 501,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Temmuz'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 558 gram esrar ve 501,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.