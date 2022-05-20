Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri ev, iş yeri ve araçlarda narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Menderes Özat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Haberler

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