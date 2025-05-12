Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, kokain, esrar, eroin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 442,86 gram sentetik uyuşturucu, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel