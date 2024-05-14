Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-12 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassa terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.