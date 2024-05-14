Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-12 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 650 gram esrar, 561,3 gram sentetik uyuşturucu, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve hassa terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title