Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin, hint keneviri, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 30 şüpheliden 10 tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 110,31 gram bonzai, 103,88 metamfetamin, 52 kök hint keneviri, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi 10 şüpheli tutuklandı. - OSMANİYE