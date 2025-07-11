Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.C.'nin evinde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. M.C. gözaltına alınırken, evde bulunan O.C. hakkında başka bir suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheli M.C'nin evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

Operasyonda, evde bulanan ve hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunan O.C. de yakalandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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