Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 7 Tutuklama

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Osmaniye'de narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda 17 bin 23 uyuşturucu hap ve silah ele geçirirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 17 bin 23 uyuşturucu hap, 111,11 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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