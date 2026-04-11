Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 10 adrese yapılan baskınlarda sentetik ecza ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 9 Nisan günü il genelinde 10 farklı adrese Özel Harekat polislerinin de katılımlarıyla, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın anları dron kameralarıyla havadan görüntülendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında Hassas burunlu Narkotik köpeklerle birlikte yapılan detaylı aramalarda 144 adet sentetik ecza ile 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin. Ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti

İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor
Kuzenini korumak isterken öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj

Kuzenini korurken öldürülen Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj