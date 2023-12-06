Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan analiz çalışması sonucu, şüphe üzerine bir araç uygulama noktasında durdurdu. Emniyet otoparkına çekilerek hassas burunlu narkotik ile birlikte yapılan aramada, 200,19 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.G., M.D., D.Ö. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleirnin ardından adli makamlara sevk edilen Y.G. ve M.D. tutuklanırken diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan ikamet aramalarında ise 182,99 gram Bonzai, 34 adet sentetik ecza hap, 4 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T. ve Y.Ç. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, M.H. ise serbest bırakıldı. (DHA)