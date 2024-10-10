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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,65 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,65 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari aracın motor kısmında 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü Salih Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Salih Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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