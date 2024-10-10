Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,65 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari aracın motor kısmında 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü Salih Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Salih Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.