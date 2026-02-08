Haberler

Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de durdurulan bir otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajda çuvallar içinde 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
