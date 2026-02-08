Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de durdurulan bir otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki iki kişi tutuklandı.
Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagajda çuvallar içinde 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel