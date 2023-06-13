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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, para ve hassas terazi ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 35 uyuşturucu hap, 63,99 gram eroin, 81,21 gram metamfetamin, 193,41 gram sentetik uyuşturucu, 188,12 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 11 bin 520 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, 26 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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