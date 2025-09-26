Haberler

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları araçta ve iş yerinde arama yaptı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları otomobil ile iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti

Bu gol sevinci pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.