Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları araçta ve iş yerinde arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları otomobil ile iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel