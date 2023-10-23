Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 95 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik, 20 Eylül'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un adını verdiği çeşitli operasyonlar düzenledi.

Ekipler, 89 adrese yaptığı baskınlarda 5 kilo 269 gram esrar, 39 gram eroin, 52 gram sentetik uyuşturucu, 137 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 5 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara, 66 gümrük kaçağı elektronik sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 4 motosiklet ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 95 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeleri serbest bırakıldı.