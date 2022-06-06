Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi ilçeleri polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 30 Mayıs-5 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 9,35 gram eroin, 3 kilo 800 gram esrar, 254,78 gram sentetik uyuşturucu, 678 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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