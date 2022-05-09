Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlıdan 9'u tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi ilçeleri polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 89,42 gram eroin, 369,37 gram metamfetamin, 145,53 gram sentetik uyuşturucu, 300 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 zanlıdan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel